Тедеско рассказал, что понимает эмоции Федуна после матча с "Сочи"

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения (позднее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным). После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло.

"Наш президент любит клуб, все знают, как много он сделал. И это нормально, что у него были такие эмоции, когда ты видишь, что происходит несправедливость. Многое должно было случиться, раз президент клуба сказал такие слова", - отметил Тедеско.

"Я понимаю и разделяю эмоции Федуна. Мы же продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг. В Германии говорят, что, если судей не обсуждают, значит, они хорошо работают. Мы же, имея такой плотный график, должны двигаться дальше", - сказал тренер.

Тренер отметил, что команда расстроена потерей двух очков, что может сказаться по итогам чемпионата. "Я не смотрел ничего, кроме нашей игры с "Сочи". И единственное, о чем я жалею, что мы потеряли два очка, которые никто нам не вернет, но мы должны продолжать играть в том же духе и победить в предстоящей игре. Что случилось, то случилось - через два года никто не вспомнит, что обсуждалось, но, посмотрев в таблицу, будет видно, что "Спартак" недосчитался двух очков", - заключил он.

В следующем туре "Спартак" 14 августа примет грозненский "Ахмат".