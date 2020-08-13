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Футбол в России

"Телеспорт" намерен подать апелляцию на решение суда взыскать €530 тыс. в пользу РФС

Основания судебного разбирательства не сообщаются
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Маркетинговая компания "Телеспорт" планирует подать апелляцию на решение арбитражного суда взыскать с компании в пользу Российского футбольного союза (РФС) €530 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Телеспорта".

Основания судебного разбирательства не сообщаются. Иск был подан РФС в декабре 2019 года. 12 августа стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску РФС взыскал с компании "Телеспорт" €530 тыс. Решение суда вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано апелляцией.

"Будем подавать апелляцию", - сообщили в пресс-службе компании.

"Телеспорт" занимается трансляциями спортивных соревнований и мероприятий, а также работает с медиаправами крупных турниров.

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