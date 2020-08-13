Федерация футбола Нидерландов не будет наказывать Кёйперса за слова о судействе в РПЛ

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не планирует применять какие-либо санкции к судье Бьорну Кёйперсу за высказывания о работе арбитра Сергея Иванова в матче чемпионата России "Рубин" - "Локомотив" (0:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе KNVB.

Комитет по этике РФС не получал запросов на рассмотрение высказываний Федуна и Слуцкого

Ранее портал Voetbal International рассказал, что Кёйперс в переписке с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким, ранее возглавлявшим нидерландский "Витесс", выразил недовольство работой судьи Иванова. Арбитр думал, что общается с руководителем проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонидом Калошиным.

"Мы не планируем применять каких-либо санкций к Кёйперсу", - сообщили в федерации.

По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) арбитры, работающие на матчах под эгидой УЕФА, не имеют права комментировать работу коллег. 47-летний Кёйперс, в частности, является одним из кандидатов на обслуживание финала чемпионата Европы, который пройдет в следующем году.