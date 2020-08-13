"Телеспорт": иск к "Яндексу" является единственным способом восстановить нарушенные права

Мосгорсуд 21 августа рассмотрит иск компании к "Яндексу" на 2,95 млрд рублей. "Телеспорт Груп" обвинила новостного агрегатора в незаконном использовании видеонарезок с матчей чемпионатов Испании и Италии по футболу в разделе "Яндекс. Видео".

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подача иска в суд к "Яндексу" является единственным способом для компании "Телеспорт Груп" восстановить нарушенные права при использовании аудиовизуального контента. Об этом ТАСС рассказали в компании.

"Стороны сотрудничали до 31 декабря 2019 года по использованию контента "Телеспорт Груп", в том числе в разделе "Яндекс. Видео", однако по истечении указанного срока "Яндекс" не прекратил использование контента - в частности, нарушения зафиксированы в марте и апреле 2020 года. Внедоговорное использование контента нарушает не только права компании, но и права ее партнеров, которые не имеют возможности в должной мере монетизировать контент ввиду его полного присутствия на сайте yandex.ru", - говорится в сообщении.

"Яндекс" предпринял попытку урегулировать возникший спор, направив в адрес "Телеспорт Груп" проект лицензионного соглашения на использование контента со сроком действия до 31 мая 2020 года, то есть с таким сроком, чтобы закрыть спорный период, но не все существенные условия предлагаемого проекта договора оказались для нас приемлемыми. В этой связи избранный судебный способ защиты исключительных прав на сегодняшней день остается единственным способом восстановления нарушенных прав нашей компании", - также говорится в сообщении.

"Телеспорт" подчеркнул, что иск предъявлен к "Яндексу" не как к поисковой системе, а как к сублицензиату-нарушителю, а также многофункциональному сервису, который "создал несанкционированную возможность просмотра контента истца без перехода на его сайт или сайты его законных сублицензиатов-партнеров".