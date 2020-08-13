Спортшколы Кемеровской области получили деньги от трансфера Головина

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Спортивные школы Кемеровской области подтвердили факт получения денег от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" за подготовку игрока. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

11 июня РФС сообщил о завершении процедуры получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в подготовке Головина. В службе коммуникаций организации отметили, что средства от трансфера игрока из ЦСКА в "Монако" (по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €30 млн) предназначены для двух детско-юношеских спортивных школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого. Футболист также был зарегистрирован в качестве игрока клуба "Металлург-Кузбасс", однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС.

"Школы сообщили, что денежные средства дошли до них", - сообщили в службе коммуникаций.

Согласно регламентам Международной федерации футбола и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет. В случае с переходом Головина в "Монако" речь идет о солидарной выплате в размере 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА; еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока.

Головин в составе "Монако" за два сезона принял участие в 65 матчах в разных турнирах, забив семь мячей и сделав восемь голевых передач. В дебютном для российского игрока сезоне его команда заняла 17-е место из 20 в турнирной таблице чемпионата Франции. В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 клуб футболиста сборной России стал девятым.