Французский волейболист "Зенита" Бризар прилетел в Санкт-Петербург

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Французский волейболист санкт-петербургского "Зенита" Антуан Бризар прибыл в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Бризар прилетел в Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства.

Изначально планировалось, что 26-летний связующий в четверг присоединится к клубу. Однако он был снят с рейса из Антальи в Москву. Позднее авиакомпания "Россия" согласовала въезд спортсмена с пограничным пунктом пропуска в аэропорту Пулково.

Бризар в апреле 2020 года подписал контракт с "Зенитом". Ранее он выступал за польский клуб ОНИКО, французские команды "Тулуза" и "Пари Волей". Является победителем Мировой лиги - 2017 в составе сборной Франции.