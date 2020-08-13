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НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ "Монреаль" Жюльен госпитализирован

Тренер почувствовал боль в груди ночью после первого матча первого раунда Кубка Стэнли

ТАСС, 13 августа. Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Клод Жюльен госпитализирован после первого матча первого раунда плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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"Ночью Клод почувствовал боль в груди, мы сразу же проконсультировались с нашими врачами, и было решено отвезти его в больницу на машине скорой помощи. В настоящее время он находится там и проходит обследования. Это не имеет никакого отношение к коронавирусу", - сказал генеральный менеджер клуба Марк Бержевен.

"Мы не ожидаем, что он вернется во время серии против "Филадельфии", помощники заместят Жюльена. Его ассистент Кирк Мюллер станет исполнять обязанности главного тренера", - добавил генеральный менеджер.

"Филадельфия" ведет в серии до четырех побед с "Монреалем" со счетом 1-0. Вторая игра серии состоится 14 августа (начало - 22:00 мск).

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