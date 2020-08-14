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Лига чемпионов

Тренер "Лейпцига" назвал атакующую игру ключевым фактором победы над "Атлетико" в ЛЧ

Германский клуб победил со счетом 2:1
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн EPA-EFE/Miguel A. Lopes
Описание
Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн
© EPA-EFE/Miguel A. Lopes

ТАСС, 14 августа. Атакующая игра германского "Лейпцига" стала ключевым фактором победы над испанским "Атлетико" в четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Об этом рассказал главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Лейпциг" победил "Атлетико" со счетом 2:1.

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"Нам не удалось создать много моментов в первом тайме, но мы очень хорошо защищались, - сказал Нагельсманн. - Против "Атлетико" у вас не будет слишком много возможностей в третьей зоне. Сегодня решающую роль сыграла наша атакующая игра. У "Атлетико" было мало моментов, мы создали больше".

В полуфинале "Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ. "Это нормально, что вам хочется большего, когда вы проходите в следующий раунд. Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о ПСЖ. Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план на нее", - сказал специалист.

Полуфинальный матч "Лейпциг" - ПСЖ пройдет 18 августа.

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