Тренер "Лейпцига" назвал атакующую игру ключевым фактором победы над "Атлетико" в ЛЧ

"Нам не удалось создать много моментов в первом тайме, но мы очень хорошо защищались, - сказал Нагельсманн. - Против "Атлетико" у вас не будет слишком много возможностей в третьей зоне. Сегодня решающую роль сыграла наша атакующая игра. У "Атлетико" было мало моментов, мы создали больше".

В полуфинале "Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ. "Это нормально, что вам хочется большего, когда вы проходите в следующий раунд. Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о ПСЖ. Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план на нее", - сказал специалист.

Полуфинальный матч "Лейпциг" - ПСЖ пройдет 18 августа.