Тренер "Лейпцига" назвал атакующую игру ключевым фактором победы над "Атлетико" в ЛЧ

ТАСС, 14 августа. Атакующая игра германского "Лейпцига" стала ключевым фактором победы над испанским "Атлетико" в четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Об этом рассказал главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Лейпциг" победил "Атлетико" со счетом 2:1.
"Нам не удалось создать много моментов в первом тайме, но мы очень хорошо защищались, - сказал Нагельсманн. - Против "Атлетико" у вас не будет слишком много возможностей в третьей зоне. Сегодня решающую роль сыграла наша атакующая игра. У "Атлетико" было мало моментов, мы создали больше".
В полуфинале "Лейпциг" сыграет с французским ПСЖ. "Это нормально, что вам хочется большего, когда вы проходите в следующий раунд. Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о ПСЖ. Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план на нее", - сказал специалист.
Полуфинальный матч "Лейпциг" - ПСЖ пройдет 18 августа.