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Федор Емельяненко может провести реванш с бразильцем Вердумом

Первый бой они провели в июне 2010 года, тогда победил бразилец
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко может провести реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом в организации Bellator. Об этом заявил ТАСС президент организации Скотт Кокер.

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"Я уже говорил с менеджером Вердума. Это может быть большим боем. Я в ближайшее время встречусь с Федором и спрошу, насколько для него важен этот реванш. А дальше мы поступим в зависимости от того, что он ответит", - сказал Кокер.

Первый бой Емельяненко - Вердум прошел в июне 2010 года и завершился победой бразильца болевым приемом.

Ранее стало известно, что бразильский боец завершил выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Обоим бойцам по 43 года.

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