Лундквист, Дамба и Суббан номинированы на приз НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"

ТАСС, 14 августа. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, защитник "Миннесоты" Мэтт Дамба и защитник "Нью-Джерси" Пи-Кей Суббан вошли в финальную тройку номинантов на приз "Кинг Клэнси Трофи". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Приз вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Победитель будет выбран комитетом руководителей НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли. Обладатель приза получит $25 тыс., которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору. Победители во всех номинациях будут объявлены во время финалов конференций в сентябре.

В расширенном списке претендентов на "Кинг Клэнси Трофи" значился российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.