Голкипер клуба НХЛ "Флорида" Бобровский номинирован на приз "Кинг Клэнси Трофи"

ТАСС, 28 июля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский попал в число номинантов на приз "Кинг Клэнси Трофи", вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Трое финалистов на награду будут объявлены в начале августа. Победитель будет выбран комитетом руководителей НХЛ во главе с комиссаром Гэри Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли. Обладатель трофея получит $25 тыс., которые он сможет потратить на благотворительные цели по своему выбору. Победители всех наград НХЛ будут объявлены во время финалов конференций плей-офф НХЛ в сентябре.

В апреле Бобровский пожертвовал $100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ, вызванной пандемией коронавируса.

"Кинг Клэнси Трофи" вручается с 1988 года. Российские игроки его не получали ни разу.