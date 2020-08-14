Федотов: "Сочи" смог перевернуть ход матча с "Химками" благодаря заменам

В пятницу "Сочи" и "Химки" на стадионе "Фишт" сыграли вничью со счетом 1:1 во втором туре РПЛ. В составе хозяев мяч забил Кристиан Нобоа (63-я минута), у гостей отличился Александр Трошечкин (24). Во втором тайме у "Сочи" на поле появились игроки группы атаки - Жоаозиньо, Антон Заболотный, Андрей Боковой, а также защитник Эмануэль Маммана.

ТАСС, 14 августа. "Сочи" смог перевернуть ход матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками" благодаря успешным заменам во втором тайме. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

"Мы видели, что многие игроки не полностью восстановились, - сказал Федотов. - Во втором тайме вышли более свежие ребята, которые и позволили нам перевернуть ход матча. У нас появилась вариативность, стали доводить атаки до логического завершения. Готовили удар со средней дистанции, фланговые атаки, после которых могли увеличить счет".

В межсезонье клуб покинули два игрока стартового состава - Андрей Мостовой (вернулся в санкт-петербургский "Зенит" из аренды) и Александр Кокорин (был арендован у "Зенита", перешел в московский "Спартак").

"Естественно, это сыгранность, люди выполняли основную роль в команде, потеря двух достаточно серьезных футболистов, конечно, сказывается, - отметил Федотов. - В прошлом поединке мы выпускали нашу молодежь, сегодня появился Андрей Боковой - наш воспитанник. Не хватает опыта, чуть-чуть мужского начала, но все равно были хорошие эпизоды, когда они показывали свой уровень".

"Сочи" в следующем туре 18 августа примет казанский "Рубин".