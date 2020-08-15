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НХЛ

Основной голкипер "Бостона" Раск пропустит остаток сезона НХЛ

Финн принял это решение по семейным причинам
Туукка Раск AP Photo/Charles Krupa
Описание
Туукка Раск
© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 15 августа. Финский вратарь "Бостона" Туукка Раск отказался от продолжения сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по семейным причинам. Комментарий хоккеиста приводит пресс-служба клуба.

"Я хочу быть со своими партнерами по команде, однако в данный момент есть более значимые вещи в моей жизни - это моя семья, - сказал Раск. - Я благодарю клуб и одноклубников за поддержку и желаю им удачи".

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Сезон НХЛ возобновился после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в начале августа со стадии плей-офф. Раск является основным вратарем "Бостона". В возобновленном турнире он провел пять игр, две из которых в первом раунде Кубка Стэнли с "Каролиной". Раск завоевал с "Бостоном" Кубок Стэнли в 2011 году, будучи вторым вратарем. В качестве основного голкипера "Бостона" дважды доходил до финала плей-офф НХЛ. В 2014 году был признан лучшим вратарем сезона в лиге.

Вторым голкипером команды является словак Ярослав Галак, который провел в нынешнем розыгрыше один матч - в проигранной встрече группового раунда с "Филадельфией" отразил 25 из 29 бросков.

Третий матч серии с "Каролиной" "Бостон" проведет 15 августа (начало - 19:00 мск).

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