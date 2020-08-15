Гончаренко: футболистам ЦСКА не стоит дома играть на удержание победного счета

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команде не стоит играть на удержание счета в домашних матчах. Об этом он рассказал журналистам.

"С "Химками" мы всю игру контролировали, здесь же от нас местами уходила инициатива. Мы пытались найти лазейки в плотной обороне "Тамбова", что нам удалось, и мы повели, - сказал Гончаренко. - Пропустили неожиданный гол, которому ничего не предвещало, и, к сожалению, с нами бывает, что мы выключаемся из игры".

"К счастью, мы нашли в себе силы, чтобы изменить ситуацию на поле, и хотелось, чтобы мы лучше контролировали игру, когда выигрываем с разницей в один мяч. Потому что мы начинаем играть на удержание, что в домашних матчах делать не стоит. Сейчас достаточно много непредсказуемых матчей, поэтому важно набирать по три очка в начале чемпионата", - добавил он.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Зенитом" 19 августа.