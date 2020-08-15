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Футбол в России

Гончаренко: футболистам ЦСКА не стоит дома играть на удержание победного счета

По словам тренера, сейчас достаточно много непредсказуемых матчей, поэтому важно набирать по три очка в начале чемпионата
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команде не стоит играть на удержание счета в домашних матчах. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу ЦСКА обыграл во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Тамбов" со счетом 2:1, забив победный мяч во втором тайме.

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"С "Химками" мы всю игру контролировали, здесь же от нас местами уходила инициатива. Мы пытались найти лазейки в плотной обороне "Тамбова", что нам удалось, и мы повели, - сказал Гончаренко. - Пропустили неожиданный гол, которому ничего не предвещало, и, к сожалению, с нами бывает, что мы выключаемся из игры".

"К счастью, мы нашли в себе силы, чтобы изменить ситуацию на поле, и хотелось, чтобы мы лучше контролировали игру, когда выигрываем с разницей в один мяч. Потому что мы начинаем играть на удержание, что в домашних матчах делать не стоит. Сейчас достаточно много непредсказуемых матчей, поэтому важно набирать по три очка в начале чемпионата", - добавил он.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Зенитом" 19 августа.

Теги
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