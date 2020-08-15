Футболисты ЦСКА обыграли "Тамбов" в матче РПЛ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
В составе хозяев мячи забили Константин Кучаев (29-я минута) и Илья Шкурин (55), у гостей отличился Александр Карапетян (42).
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение мышцы бедра на 25-й минуте и был заменен, вместо него вышел Шкурин.
В матче первого тура армейцы в гостях обыграли вышедшие в РПЛ подмосковные "Химки" со счетом 2:0, "Тамбов" дома уступил "Ростову" (0:1). В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 19 августа, "Тамбов" примет подмосковные "Химки" 18 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|3
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|4
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|9
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|10
|Рубин
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0