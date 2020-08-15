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Футбол в России

Футболисты ЦСКА обыграли "Тамбов" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты ЦСКА Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

В составе хозяев мячи забили Константин Кучаев (29-я минута) и Илья Шкурин (55), у гостей отличился Александр Карапетян (42).

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение мышцы бедра на 25-й минуте и был заменен, вместо него вышел Шкурин.

В матче первого тура армейцы в гостях обыграли вышедшие в РПЛ подмосковные "Химки" со счетом 2:0, "Тамбов" дома уступил "Ростову" (0:1). В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с петербургским "Зенитом" 19 августа, "Тамбов" примет подмосковные "Химки" 18 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА22004-16
2Спартак21104-24
3Динамо21102-04
4Краснодар11003-03
5Зенит11002-03
6Локомотив11002-03
7Ростов11001-03
8Уфа21013-53
9Сочи20203-32
10Рубин20111-31
11Урал20111-31
12Арсенал20112-31
13Ахмат20110-21
14Химки20111-31
15Ротор20110-21
16Тамбов20021-30
Теги
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