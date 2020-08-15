ФК "Реал Сосьедад" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 15 августа. Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе "Реал Сосьедад" выявило два случая заражения. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имена заразившихся не сообщаются, также не уточняется, являются ли заболевшие игроками или сотрудниками клуба. Отмечается, что оба больных находятся на самоизоляции дома.

В пятницу стало известно об одном случае заражения коронавирусом в "Вильярреале" и двух в "Бетисе".

Начало сезона-2020/21 чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.