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Футбол в Испании

ФК "Реал Сосьедад" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Оба больных находятся на самоизоляции дома

ТАСС, 15 августа. Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе "Реал Сосьедад" выявило два случая заражения. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имена заразившихся не сообщаются, также не уточняется, являются ли заболевшие игроками или сотрудниками клуба. Отмечается, что оба больных находятся на самоизоляции дома.

В пятницу стало известно об одном случае заражения коронавирусом в "Вильярреале" и двух в "Бетисе".

Начало сезона-2020/21 чемпионата Испании запланировано на 12 сентября.

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