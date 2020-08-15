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НХЛ

Форвард "Каролины" Свечников получил травму в матче плей-офф НХЛ

Россиянин неудачно упал, подвернув правую ногу
Андрей Свечников AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 15 августа. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников получил травму и покинул лед в третьем периоде третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свечников получил повреждение после борьбы с защитником соперника Здено Харой. Россиянин неудачно упал, подвернув правую ногу. Свечников не смог самостоятельно покинуть лед.

Встреча завершилась победой "Бостона" со счетом 3:1, "Бостон" вышел вперед в серии до четырех побед (2-1).

Свечников был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (24 шайбы + 37 голевых передач), в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 20-летний россиянин провел пять игр и набрал семь очков (4+3), в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс", который состоялся 3 августа, россиянин сделал хет-трик, став первым игроком "Каролины", отметившимся подобным достижением в матче плей-офф.

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