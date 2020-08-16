Мик Шумахер стал третьим во второй гонке этапа "Формулы-2" в Испании

ТАСС, 16 августа. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер из команды Prema занял третье место во второй гонке шестого этапа серии "Формула-2", который завершился в Испании.

Россиянин Шварцман занял второе место в первой гонке этапа "Формулы-2" в Испании

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Победу в гонке одержал бразильский пилот команды MP Motorsport Фелипе Другович, вторым стал итальянец Лука Гьотто из Hitech GP.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) финишировал шестым, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, - 13-м, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 16-м.

После шести этапов в личном зачете лидирует британец Каллум Айллот из UNI-Virtuosi, в активе которого 121 очко. Вторым идет Шварцман (103), третьим - датчанин Кристиан Лундгор из ART (87). Мазепин располагается на шестой позиции (75), Маркелов - на 20-й (0).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.