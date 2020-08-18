Драки с хулиганами, более 30 операций и олимпийское золото. История атлета Валерия Брумеля

Валерий Николаевич в своей книге "Высота" вспоминал, что в спорт пришел вовсе не очарованный славой победителей и не по родительской указке. Худого, высокого и нескладного в детстве Валеру однажды сильно побили сверстники, тогда, чтобы не признаваться матери в проигранной драке, он картинно споткнулся о порог дома и упал — мол, вот откуда все синяки. Уставший от постоянной травли и избиений Брумель решил заниматься спортом. Понимал, что ненавистные свои длинные ноги никак не исправить, но можно хотя бы попытаться стать сильнее. В секцию гимнастики его сначала не приняли — на турнике мальчик подтянуться не смог, кувырки все получались боком, а с каната он вообще упал. Тренер похлопал Валеру по плечу и посоветовал попробовать себя в клоунском искусстве — такие взрывы хохота вызывали у детей его спортивные потуги. Брумель ушел, но вернулся посмотреть на следующее занятие, потом на еще одно, и еще, пока тренер наконец не смирился и не разрешил мальчику заниматься. Но волшебного превращения не произошло — Валера оставался таким же, все так же получал тумаки от хулиганов и в конце концов гимнастику через несколько месяцев бросил.

Описание Джон Томас, Роберт Шавлакадзе и Валерий Брумель, 1960 год © Виктор Кошевой/ТАСС

Дорогу в спорт 11-летнему нескладному пареньку неожиданно открыл школьный учитель физкультуры Григорий Головин. В летнем лагере он предложил Валере поучаствовать в соревнованиях по прыжкам в высоту, а увидев результат, сразу позвал в секцию легкой атлетики. Именно он первым поверил в Брумеля и предсказал, что тот обязательно перепрыгнет даже самого Игоря Кашкарова — лучшего на тот момент советского прыгуна, которому покорилась высота 2,05 метра. Родители будущего чемпиона к его спортивным увлечениям относились весьма скептически. Отец очень старался привить мальчику другие навыки — Брумель ходил в художественную школу, учился играть на скрипке. Однажды вместо уроков музыки удрал на тренировку вместе со скрипкой, за что ему сильно влетело от отца. Это не помешало Брумелю за какие-то 1,5 года попробовать свои силы в шахматах, стрельбе, баскетболе, даже лыжах, но легкая атлетика все еще оставалась любимым его видом спорта. К прыжкам в высоту Валерий на тот момент всерьез не относился, хотя выиграл школьное республиканское первенство и попал в Киев на сборы вместе со сверстниками со всей республики. Через год — он снова на первенстве республики, и впервые узнает, что такое спортивная злость. "Как раз в это время я случайно наткнулся на маленькую газетную заметку. В ней сообщалось, что какой-то шестнадцатилетний американец Джон Томас прыгнул на 202,3 сантиметра. А почему же я все топчусь около двух метров? Мне ведь тоже уже шестнадцать. Или я хуже? — вспоминает тот период своей жизни Брумель в книге "Высота". — С этого момента началась моя заочная борьба с будущим (я тогда и не предполагал этого) соперником во всех крупных состязаниях — Джоном Томасом". Путь к первой Олимпиаде Заветная высота в 2 метра покорится в 1958 году, тогда же Брумель получит звание мастера спорта и поступит в Харьковский институт физкультуры. Но молодой спортсмен быстро понимает, что в Харькове задерживаться не стоит, ведь возможностей для развития там не так много, и переезжает во Львов, чтобы тренироваться под руководством Дмитрия Оббариуса. Перевестись во Львовский институт у Валерия не получается, тогда он устраивается на работу на жиркомбинат, живет в общежитии и весь небольшой заработок тратит только на еду, больше ни на что не хватает. Единственной отдушиной для вчерашнего студента становятся тренировки.

Описание Валерий Брумель, 1964 год © AP Photo

Первым серьезным своим стартом Брумель называл Спартакиаду народов СССР 1959 года, ведь его соперниками стали не студенты-ровесники, а кумир детства Игорь Кашкаров и звезда грузинской атлетики Роберт Шавлакадзе. Тогда новичок больше всего на свете хотел обыграть их, а посмотрев на расслабленных, спокойных и будто даже расхлябанных мастеров, Валерий был уверен в своей победе. Но Кашкаров и Шавлакадзе прыгнули на 2,11, а молодой Брумель, легко выпрыгивающий за два метра на тренировках, остановился на высоте 1,95. После Спартакиады и зимнего первенства страны молодого прыгуна замечают в тренерском штабе сборной СССР, где он начинает заниматься под руководством Владимира Дьячкова. 18-летний Валерий включен в состав советских легкоатлетов, которые будут представлять страну на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Помимо него на Игры отправились Шавлакадзе и Виктор Большов. И, конечно, главный фаворит тех соревнований — американец Джон Томас. "Накануне Олимпиады все итальянские газеты и журналы были заполнены фотографиями Джона Томаса, он, мол, приехал в Рим формально, только чтобы получить причитающуюся ему золотую медаль, — вспоминал Брумель. — Естественно, что мы, советские прыгуны, от всей этой предстартовой шумихи находились далеко не в лучшем психическом состоянии".

Перед соревнованиями Брумель, Шавлакадзе и Большов попали на совместную с американскими атлетами тренировку. "При виде Томаса никто из наших прыгунов не решился раздеться и выйти попрыгать вместе с ним в одном секторе, — писал в своей книге Валерий Николаевич. — Мы тихонько присели в стороне на скамейку и время от времени его фотографировали. Тренировку он провел великолепно. Таких "высот" на разминке мы почти никогда не видели — поставит 2,10, посмотрит на планку, улыбнется и раз! — будто через метр семьдесят". Сдаваться без боя советские прыгуны не собирались, но моральный дух был подорван. Узнавшие о деталях той тренировки журналисты в один голос заявили, что все соперники великого Томаса в панике и опасности не представляют. Советскую команду тогда успокоил и привел в чувство Владимир Дьячков, а самому молодому — Брумелю посоветовал взять легкую развлекательную книжку и читать между попытками, не отвлекаясь на чужие прыжки. Сработало: на высоте 2,12 за медали Игр боролись только тройка советских спортсменов и Джон Томас. Возможно, свою роль сыграла молодость американской звезды — на тот момент Томасу было всего 19 лет. Может быть, колоссальный соревновательный опыт помог Шавлакадзе. Возможно, на высоте 2,18, когда выбыл уже из соревнований американец, усталость и расслабленность почувствовал Брумель и не смог преодолеть планку… Гадать можно бесконечно, но результат того финала уже стал историей: Шавлакадзе — золото, Брумель — серебро, Томас — бронза. "Рухнули последние надежды американских болельщиков, — так передавали комментаторы новости из Рима. — Два советских спортсмена — Шавлакадзе и Брумель победили прославленного американского легкоатлета на высоте, которая стала вершиной олимпийской славы". Дуэль с Томасом и вторые Игры После Олимпийских игр в Риме Валерия Брумеля пригласили в США. Серебряный и бронзовый призеры Олимпийских игр должны были принять участие в трех турнирах и таким образом, в очном противостоянии выявить лучшего. В американской прессе соревнования американской звезды и советского прыгуна освещали как положено — броские заголовки, целые статьи с прогнозами, настоящая шумиха. По словам Валерия Николаевича, основной посыл тех публикаций был в том, что великий Джон Томас должен поставить на место этих прыгунов-выскочек и напомнить мировому спортивному сообществу, кто царствует в легкой атлетике.

Описание Валерий Брумель и Джон Томас, 1965 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

Но и тренер сборной Дьячков, и сам Валерий понимали, с каким настроением их ждут в США и какой настрой будет у упустившего золото Игр Томаса. Первые соревнования прошли в знаменитом "Мэдисон-Сквер-Гардене" и назывались турниром "На приз Рыцарей Колумба". Советского атлета тогда поразила атмосфера — шум огромного зала, столпотворение на улице, люди, которые всеми силами пытались раздобыть билет. Публика поддерживала своего соотечественника как могла, но результат: Брумель — первый, Томас — второй. Следующим турниром все в том же "Мэдисон-Сквер-Гардене" стало открытое первенство США по легкой атлетике. И впервые за всю историю звание чемпиона США по прыжкам в высоту завоевал иностранный спортсмен — Валерий Брумель. Победил он и в третьем турнире. После триумфального американского турне Брумель выдал серию впечатляющих побед — несколько мировых рекордов, победы на чемпионате Европы, первенстве СССР и легкоатлетических матчах СССР — США. Три года подряд он признавался лучшим спортсменом мира. Так Валерий подошел ко второй для себя Олимпиаде — играм в Токио 1964 года. Казалось бы, сейчас именно он, а не Джон Томас или кто-то еще приехал только для того, чтобы без особых проблем забрать золотую медаль и уехать домой. Но все было не так просто.

Описание Валерий Брумель, 1962 год © Вячеслав Ун Да-Син/ТАСС

"Это был один из самых сложных моих периодов, — вспоминал Валерий Николаевич в своей книге. — Я попал в резкую полосу спада, а на меня все еще по инерции смотрели как на бесспорного фаворита на предстоящей Олимпиаде. Лишь немногие знали о моем истинном состоянии. На меня словно повесили гирю непосильной тяжести. С ней трудно было ходить, а еще предстояло прыгать". На первой тренировке в Токио спортсмен едва прыгнул на 2 метра, не чувствовал ни техники, ни грунта, крохотными шагами восстанавливая силы. Именно тогда Брумель понял, что нужно собраться и попытаться отвлечься. Он объездил с экскурсиями все доступные уголки Японии, играл в шахматы, настольный теннис, занимался питанием, делал все, чтобы не думать о предстоящем старте. И понемногу результаты стали возвращаться. Но в день соревнований Брумель чуть не пролетел мимо квалификации — только с третьей попытки взял высоту 2,03, заставив понервничать и тренеров, и товарищей по команде. В довершение всех неприятностей Валерий отвлекся, проходя по сектору, и со всей силы ударился лбом о железную перекладину калитки. И будто пришел в себя. "Сейчас мне кажется, что именно этот удар лбом по железу отрезвил меня окончательно от моего панического состояния. Иногда не так уж и плохо набивать себе шишки", — шутил Валерий Николаевич уже много лет спустя. Брумель собрался и с первой попытки взял высоту 2,18. Поздравлять 22-летнего спортсмена с золотой медалью первым бросился Роберт Шавлакадзе, который был рад за него чуть не до слез. Оторванная ступня "Двадцать лет — пора начала покорения мировых рекордов. В двадцать девять я уже имею за плечами катастрофу, три с лишним года больницы, 25 мелких и семь крупных операций, — пишет Валерий Николаевич в своей книге. — В настоящее время, имея пока результат 2 метра 7 сантиметров, я только-только снова начинаю входить в спортивную форму".

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После победы на Олимпиаде казалось, что советская звезда легкой атлетики еще много лет будет радовать мир своими рекордами. Но 5 октября 1965 года Брумель после тренировки попросил свою однокурсницу-мотогонщицу Тамару Голикову подвезти его до дома. На одном из поворотов колеса проскользнули в луже, мотоцикл потерял опору, а Брумель вылетел с сиденья и ногой ударился в железобетонный столб. "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было, метрах в пяти валялся только один ботинок, — вспоминал потом спортсмен. — На меня чуть не наехал вынырнувший из тоннеля грузовик. В полутемноте он включил фары, в их свете я увидел рядом с собой кровь и костные обломки. Сама ступня, оказывается, была подо мной. Я высвободил ногу — она висела лишь на одних связках и сухожилиях". Брумель на одной ноге допрыгал до остановившейся машины и попросил отвезти его в Институт имени Склифосовского. И началась совсем другая история — с другими победами и медалями. Врачи хотели ампутировать Валерию ногу, но потом решили попытаться сохранить ее, оперировали, восстанавливали и оперировали снова. А Брумель думал только о том, что хочет вернуться в прыжковый сектор. "Джон Томас всегда был для меня своеобразным эталоном истинного атлета, именно в конкуренции с ним я установил свои мировые рекорды. Этот большой спортсмен и большой человек сразу же после катастрофы прислал мне в больницу телеграмму, в которой выражал не соболезнование, а требование, чтобы я обязательно вернулся в прыжковый сектор, — писал Брумель. — Он был уверен, что я смогу это сделать. Эта телеграмма сделала то, чего бы никогда не смогли добиться самые опытные хирурги, — с искалеченной ногой я сразу же стал снова мечтать о прыжках".

Описание Валерий Брумель, 1994 год © Игорь Уткин, Александр Яковлев/ТАСС