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Формула-1

"Формула-1" определила быстрейшего гонщика на основе облачных вычислений

Рейтинг учитывает результаты начиная с 1983 года и будет вестись в дальнейшем

ТАСС, 18 августа. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" совместно с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, который определен с помощью облачных вычислений. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Рейтинг учитывает результаты начиная с 1983 года и будет вестись в дальнейшем. В его основе лежат все квалификационные сессии, за исключением случайных результатов, вызванных погодой и другими факторами.

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В рейтинге учитываются внутрикомандные противостояния гонщиков. Алгоритм отдельно выделяет пилотов, которые превосходили партнеров по команде или не уступали более сильным напарникам. Рейтинг учитывает возраст пилотов, а также длинные паузы в их карьерах.

Лидером рейтинга является трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна, второе место занимает семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер, третье - британец Льюис Хэмилтон, на счету которого на один титул меньше. Четырехкратные чемпионы мира немец Себастьян Феттель и француз Ален Прост расположились на 10-м и 20-м местах соответственно. Впереди них, в частности, оказались финн Хейкки Ковалайнен и итальянец Ярно Трулли, на счету которых по одной победе в "Формуле-1".

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