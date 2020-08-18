"Формула-1" определила быстрейшего гонщика на основе облачных вычислений

ТАСС, 18 августа. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" совместно с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, который определен с помощью облачных вычислений. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Рейтинг учитывает результаты начиная с 1983 года и будет вестись в дальнейшем. В его основе лежат все квалификационные сессии, за исключением случайных результатов, вызванных погодой и другими факторами.