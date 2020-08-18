Ласицкене не ожидает перемен к лучшему после избрания нового президента ВФЛА

Президент ВФЛА Евгений Юрченко, подавший в отставку с поста президента в середине июля, будет исполнять обязанности главы организации до 30 ноября, когда состоятся новые выборы руководства.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене сомневается, что во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) произойдут перемены к лучшему после избрания нового президента организации. Такое мнение она высказала журналистам.

"Придет такой же Юрченко, или такой же Шляхтин, что всех устраивало столько времени", - сказала Ласицкене.

Юрченко подал в отставку спустя пять месяцев после победы на выборах, вскоре после пропуска крайнего срока (1 июля) выплаты Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штрафа и задолженности на общую сумму $6,3 млн. Российским легкоатлетам грозило полное отлучение от международных стартов, ВФЛА - исключение из международной организации. 12 августа при поддержке Министерства спорта РФ ВФЛА выплатила штраф, что позволяет спортсменам вновь рассчитывать на получение допуска.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил серебряного призера в прыжках в высоту Данила Лысенко. За это ВФЛА была оштрафована на $5 млн, еще $1,31 млн национальная федерация выплатила в качестве компенсации за процесс восстановления.