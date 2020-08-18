"Сочи" одержал волевую победу над "Рубином" в матче РПЛ

В составе победителей голами отметились Миха Мевля (44-я минута), Кристиан Нобоа (85) и Иван Миладинович (90+1). У проигравших отличились Иван Игнатьев (68, с пенальти) и Денис Макаров (76). 19-летний грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия заработал пенальти для своей команды, а также сделал голевую передачу в случае со вторым забитым мячом.

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил казанский "Рубин" со счетом 3:2 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на сочинском стадионе "Фишт".

Игрой казанцев руководил отбывший дисквалификацию главный тренер Леонид Слуцкий. Тренер получил красную карточку за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с "Локомотивом" (0:2).

Во втором туре казанцы сыграли вничью с "Уралом" (1:1). "Рубин" занимает 11-е место в таблице, набрав 1 очко. Сочинцы одержали первую победу в чемпионате и с 5 очками идут на четвертой позиции.

В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с ЦСКА 22 августа, "Сочи" в тот же день на выезде встретится с волгоградским "Ротором".