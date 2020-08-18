"Сочи" одержал волевую победу над "Рубином" в матче РПЛ

СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил казанский "Рубин" со счетом 3:2 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на сочинском стадионе "Фишт".
В составе победителей голами отметились Миха Мевля (44-я минута), Кристиан Нобоа (85) и Иван Миладинович (90+1). У проигравших отличились Иван Игнатьев (68, с пенальти) и Денис Макаров (76). 19-летний грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия заработал пенальти для своей команды, а также сделал голевую передачу в случае со вторым забитым мячом.
Шикарный гол Нобоа#ТинькоффРПЛ #СочиРубин https://t.co/aLszXqhehC— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 18, 2020
Игрой казанцев руководил отбывший дисквалификацию главный тренер Леонид Слуцкий. Тренер получил красную карточку за резкие высказывания в адрес судей в ходе матча первого тура с "Локомотивом" (0:2).
Во втором туре казанцы сыграли вничью с "Уралом" (1:1). "Рубин" занимает 11-е место в таблице, набрав 1 очко. Сочинцы одержали первую победу в чемпионате и с 5 очками идут на четвертой позиции.
В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет с ЦСКА 22 августа, "Сочи" в тот же день на выезде встретится с волгоградским "Ротором".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|4
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|7
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|9
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|10
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|11
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|12
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0