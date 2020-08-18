Шавло: благодаря тренеру Варламову в "Спартак" пришел Хидиятуллин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Спартаковцы Сергей Шавло и Юрий Гаврилов выразили соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста и тренера красно-белых Ивана Варламова.

О смерти Варламова стало известно во вторник, ему было 82 года.

"Надежный человек, всегда старался для "Спартака" найти способных молодых футболистов, - рассказал Шавло ТАСС. - Его заслуга - это Вагиз Хидиятуллин и Валерий Глушаков, которые из Ростова ехали в "Торпедо", но в итоге оказались в нашей команде. Конечно, это большая утрата, но это жизнь, ничего не сделаешь. В последнее время он немножко болел, но то, что случилось, этого никто не ожидал".

"Буквально неделю назад с ним встречался, он чувствовал себя хорошо. Ему делали шунтирование, он вроде оклемался, но на третий день ушел из жизни во сне. Всегда ветеранами "Спартака" встречались на мероприятиях, последний раз в декабре. Он всегда останется в наших сердцах".

Юрий Гаврилов рассказал, что Варламов был добродушным и исполнительным человеком. "Мне он запомнился прежде всего добрым отношением к ребятам, - сказал Гаврилов. - Больше общался с футболистами, чем с руководством. Был очень исполнительным человеком. Так как он сам был игроком обороны, больше подсказывал нашим защитникам", - отметил собеседник агентства.

Варламов выступал за "Спартак" в 1964, 1965 и 1967 годах, провел за клуб 86 матчей, в 1965 году стал обладателем Кубка СССР. После окончания игровой карьеры работал начальником команды красно-белых (1976), а также помощником главного тренера "Спартака" Константина Бескова в 1977-м и с 1980 по 1983 год.