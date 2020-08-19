Более 40 российских городов намерены создать фан-зоны ЧЕ по футболу в 2021 году

17 марта 2020 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге, который примет четыре матча турнира, следующим летом будут созданы две фан-зоны - на Конюшенной и Дворцовой площадях. В декабре 2019 года планировалось, что итоговый список российских городов, в которых на время турнира будут созданы фан-зоны, будет сформирован к весне 2020 года.

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Более 40 российских городов намерены создать фан-зоны во время чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Многие города перенесли свое положительное решение о создании таких фан-зон на следующий год, - сказал Сорокин. - Мы, естественно, формально спросим всех тех, кто подтвердил свое намерение на лето 2020 года, но уверен, что большая часть городов сохранится".

"В целом эта позитивная инициатива позволит продолжать привлекать внимание к футболу в тех городах, в которых не проходили матчи чемпионата мира и не пройдут игры чемпионата Европы", - отметил собеседник агентства.

На вопрос о том, в скольких городах планируется создание фан-зон летом 2021 года, Сорокин ответил: "Более сорока".

Большинство волонтеров будет работать на Евро в 2021 году

Во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге будут работать две группы волонтеров - городские и от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга - в аэропорту Пулково, на вокзалах, улицах, площадях и других объектах, а волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциаций и сотрудниками организационного комитета, а также вместе с коллегами из городской программы обслуживать болельщиков у "последней мили" - непосредственно перед входом на стадион. На турнире в Петербурге планировалось задействовать 1,2 тыс. волонтеров УЕФА и 1,5 тыс. городских.

"Вся волонтерская программа сохраняется, все волонтеры сохраняются - эта работа не пройдет даром, - отметил Сорокин. - Здесь все фактически готово. Никаких мощных усилий не потребуется. Огромный процент волонтеров подтвердился для работы в следующем году".

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.