Колосков: проведение игр Лиги наций со зрителями поставило бы сборные в неравные условия

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Разрешение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение матчей футбольной Лиги наций в присутствии болельщиков поставило бы в неравные условия всех участников. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

В среду президент РФС Александр Дюков заявил, что УЕФА подтвердил намерение провести турнир в установленные сроки. В то же время в УЕФА отметили, что было бы слишком рано допускать болельщиков на предстоящие матчи национальных команд, которые будут сыграны в начале сентября.