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Лига наций

Колосков: проведение игр Лиги наций со зрителями поставило бы сборные в неравные условия

По словам почетного президента РФС, в таких международных соревнованиях, где участвуют более 50 ассоциаций, правила должны быть едины
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков Сергей Фадеичев/ТАСС
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Разрешение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение матчей футбольной Лиги наций в присутствии болельщиков поставило бы в неравные условия всех участников. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

В среду президент РФС Александр Дюков заявил, что УЕФА подтвердил намерение провести турнир в установленные сроки. В то же время в УЕФА отметили, что было бы слишком рано допускать болельщиков на предстоящие матчи национальных команд, которые будут сыграны в начале сентября.

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"Считаю, что это абсолютно правильное решение. В одной стране можно договориться проводить матчи со зрителями в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. В таких международных соревнованиях, где участвуют более 50 ассоциаций, правила должны быть едины. Если бы не было единого правила, в некоторых странах могли бы разрешить играть со зрителями, а в некоторых нет - это поставило бы в неравное положение все сборные", - отметил Колосков.

С 3 по 8 сентября пройдут первые матчи группового этапа Лиги наций. Сборная России 3 сентября в Москве проведет первую встречу в 2020 году, подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Сербии. 6 сентября россияне в гостях сыграют с венграми.

Теги
Лига наций
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