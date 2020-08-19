Николич: футболистам "Локомотива" не хватало энергии в матче с "Уралом"

"Это был трудный матч. Мы его контролировали, думаю, было 70% [владения мячом], и [нанесли] много ударов по воротам соперника, были и моменты, когда нужно было забивать, но после первого удара по нашим воротам мы пропустили гол, так бывает. Это учит нас, что нужно больше энергии тратить на поле и больше моментов реализовывать, это самое важное, но также важно то, что мы не проиграли и набрали одно очко. После трех туров у нас семь очков, неплохо, и следующий матч - дерби против "Спартака", - сказал Николич.

"Как я уже сказал, самое важное - забить первый гол, и мы говорили, что если не будем проигрывать, то один гол сможем забить. Как это было в последних матчах, когда-то в первом тайме, когда-то во втором, когда-то на последней минуте. Я доволен игрой, но не доволен результатом, недоволен, как мы реагировали. Я думаю, что если мы будем действовать на поле энергично, то будем забивать, я думаю, что у нас энергии сегодня было чуть-чуть меньше", - добавил специалист.

В следующем туре "Локомотив" в гостях сыграет с московским "Спартаком" 23 августа, матч начнется в 19:00 мск.