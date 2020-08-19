Следственная палата ФИФА закрыла дело против президента организации Инфантино

30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Надзорная комиссия прокуратуры, а впоследствии и федеральный административный суд пришли к заключению, что Лаубер "не сообщил правду" комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым "грубо нарушил свои служебные обязанности".

"21 июня в комитет по этике было подана жалоба на президента ФИФА. Председатель следственной палаты начал расследование. Все материалы были должным образом изучены председателем в рамках расследования. После изучения документации и показаний было принято решение закрыть дела из-за отсутствия доказательств в отношении любого предполагаемого нарушения кодекса этики ФИФА", - говорится в сообщении.

Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.