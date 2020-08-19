Матвеев: футболистам "Урала" не хватило концентрации для победы в матче с "Локомотивом"

"Сложный матч, как и предполагали, "Локомотив" - очень хорошая команда, лидер нашего чемпионата. Очень креативная у него группа атаки, поэтому план был такой, чтобы не дать пространства сопернику и самим попытаться сыграть на слабых его сторонах, - сказал Матвеев. - План, в принципе, удался: создали момент и реализовали его, очень организованно играли в обороне. К сожалению, не дотерпели, не хватило немного концентрации".

"Понятно, что игра проходила под диктовку "Локомотива", они больше и мячом владели, и моменты создавали, но на сегодняшний день такой расклад у нас", - добавил Матвеев.

Ворота "Урала" защищал перешедший из ЦСКА на правах аренды Илья Помазун. "На каждый матч мы собираемся тренерским штабом и определяем состав: сегодня выбор пал на Илью, и я очень рад, что у него сегодня хорошая, качественная игра получилась, поэтому и дальше, конечно, его будем использовать. Но в то же самое время мы не будем отказываться от услуг [Ярослава] Годзюра. Кто на данном этапе лучше будет готов, тот и будет участвовать в матче, и я рад, что два равноценных вратаря сейчас есть в обойме команды", - отметил он.

Последним новичком "Урала" стал полузащитник Вячеслав Подберезкин, перешедший в команду из "Рубина". "Нам бы очень хотелось, чтобы он к следующему матчу поправился, у него ушиб. Я думаю, что день-два понадобится, у нас сейчас на счету каждый игрок, поэтому очень важно, чтобы они как можно быстрее восстанавливались и участвовали в играх. У нас "Краснодар" приезжает - тоже не подарок команда, и нам бы хотелось, чтобы Подберезкин был в строю, [Отман] Эль-Кабир нам бы тоже сейчас не помешал в этой ситуации", - подчеркнул тренер.