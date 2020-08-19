Матч первого раунда квалификации ЛЧ "Клаксвик" - "Слован" перенесен на 21 августа

ТАСС, 19 августа. Встреча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Клаксвиком" с Фарерских островов и словацким "Слованом" из Братиславы перенесена на 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба словацкого клуба.

Изначально игра должна была состояться в среду (начало матча было запланировано на 21:00 мск), однако у одного футболиста и одного сотрудника "Слована" тесты на коронавирус дали положительный результат. Остальные 17 игроков, которые прибыли на Фареры, имеют отрицательные результаты тестов, но руководители местного клуба настаивают на том, что их следует отправить на карантин. Словацкая сторона утверждает, что все сделала согласно протоколу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Футболисты братиславской команды сдавали тесты в воскресенье и понедельник, они показали отрицательный результат.

"Прежде всего, мы хотим поблагодарить УЕФА за то, что он удовлетворил нашу просьбу и сделал все возможное, чтобы матч состоялся. В соответствии с требованиями УЕФА мы предприняли шаги, чтобы в пятницу была возможность заявить минимально возможное количество - 13 футболистов, тесты на коронавирус которых дадут отрицательный результат. Мы хотим быть готовы ко всем сценариям, поэтому на Фарерские острова прибудет дополнительная группа игроков. Возможно, среди них будут и юниоры", - сказал генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик.

Во вторник матч предварительного раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 между гибралтарским "Линкольном" и косовской "Приштиной" был отложен из-за вспышки заражения коронавирусом у гостей.

Ранее УЕФА присудил косовскому клубу "Дрита" техническое поражение в запланированном на 11 августа финальном матче предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/21 против североирландского "Линфилда" из-за случаев заражения коронавирусом. 7 августа результат теста на коронавирус одного из игроков "Дриты" показал положительный результат, он был отправлен на карантин вместе с футболистом, который с ним контактировал. За день до встречи с "Линфилдом" была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой еще у одного игрока "Дриты" было подтверждено наличие коронавируса. УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю команду на карантин, решение о присуждении технического поражения со счетом 0:3 было принято апелляционным органом УЕФА.