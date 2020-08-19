Дубль Роши принес "Ахмату" победу над "Ротором" в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47-я минута) и Одисе Роши (53, 61), у проигравших отличился Сергей Серченков (58). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 3:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Автор дубля Роши начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 35-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча. На 71-й минуте защитник волгоградской команды Седрик Гогуа получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Ротор" забил первый гол в РПЛ после возвращения. В предыдущий раз клуб выступал в лиге в 2004 году.

"Ахмат" одержал первую победу в текущем сезоне, клуб занимает восьмое место, набрав четыре очка, "Ротор" потерпел второе поражение и располагается на последнем, 16-м месте с одним набранным очком в активе.

В четвертом туре подопечные Андрея Талалаева 22 августа в гостях сыграют с подмосковными "Химками", "Ротор" в этот же день примет "Сочи".