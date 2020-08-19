{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дубль Роши принес "Ахмату" победу над "Ротором" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 3:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47-я минута) и Одисе Роши (53, 61), у проигравших отличился Сергей Серченков (58). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.

На эту тему
Гол Смолова спас "Локомотив" от поражения в матче РПЛ против "Урала"

Автор дубля Роши начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 35-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча. На 71-й минуте защитник волгоградской команды Седрик Гогуа получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Ротор" забил первый гол в РПЛ после возвращения. В предыдущий раз клуб выступал в лиге в 2004 году.

"Ахмат" одержал первую победу в текущем сезоне, клуб занимает восьмое место, набрав четыре очка, "Ротор" потерпел второе поражение и располагается на последнем, 16-м месте с одним набранным очком в активе.

В четвертом туре подопечные Андрея Талалаева 22 августа в гостях сыграют с подмосковными "Химками", "Ротор" в этот же день примет "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив32104-17
2Краснодар32015-16
3Зенит22004-06
4ЦСКА22004-16
5Спартак31205-35
6Сочи31206-55
7Динамо21102-04
8Ахмат31113-34
9Уфа31114-64
10Ростов21011-23
11Тамбов31022-33
12Урал30212-42
13Арсенал30122-51
14Рубин30123-61
15Химки30121-41
16Ротор30121-51
Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Бурментьев: детская регата поможет вовлечь участников в профессиональный парусный спорт
Организатор также сообщил, что планируется ежегодное проведение детской регаты
Читать полностью