Дубль Роши принес "Ахмату" победу над "Ротором" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 3:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47-я минута) и Одисе Роши (53, 61), у проигравших отличился Сергей Серченков (58). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.
Автор дубля Роши начал матч на скамейке запасных, он вышел на замену на 35-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча. На 71-й минуте защитник волгоградской команды Седрик Гогуа получил вторую желтую карточку и покинул поле.
"Ротор" забил первый гол в РПЛ после возвращения. В предыдущий раз клуб выступал в лиге в 2004 году.
"Ахмат" одержал первую победу в текущем сезоне, клуб занимает восьмое место, набрав четыре очка, "Ротор" потерпел второе поражение и располагается на последнем, 16-м месте с одним набранным очком в активе.
В четвертом туре подопечные Андрея Талалаева 22 августа в гостях сыграют с подмосковными "Химками", "Ротор" в этот же день примет "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|3
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|5
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|6
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|10
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|11
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|12
|Урал
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|13
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|14
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|15
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|16
|Ротор
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1