Матч РПЛ "Зенит" - ЦСКА посетили 150 врачей и членов их семей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сто пятьдесят сотрудников инфекционных больниц и членов их семей посетили матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Зенитом" и ЦСКА, а также побывали на экскурсии по футбольному Петербургу по приглашению российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу в рамках проекта "Спасибо врачам". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской части оргкомитета Евро-2020.

"В рамках проекта "Спасибо врачам" оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге пригласил сотрудников инфекционных больниц и их семьи на авторскую экскурсию по футбольному Петербургу и матч между "Зенитом" и ЦСКА на домашнем стадионе сине-бело-голубых, где следующим летом пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. 19 августа сотрудники Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина и Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова посетили уникальную экскурсию "Футбольная столица России", посвященную прошлому и настоящему футбола города на Неве. 150 врачей и членов их семей посетили культовые для любого болельщика места Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

"Экскурсия началась у стадиона "Петровский", продолжилась на стадионе "Динамо" и завершилась у "Газпром Арены", где участники встретились со Скиллзи, талисманом Евро-2020. Врачи узнали о специфике советского футбола, услышали о самых ярких и важных моментах в истории "Зенита", вспомнили самых известных спортивных болельщиков - Виталия Бианки, Кирилла Лаврова, Виктора Набутова и других", - говорится в заявлении.

Отмечается, что врачей других инфекционных стационаров, работавших с коронавирусной инфекцией, ждет еще пять экскурсий и матчей, организованных оргкомитетом Евро-2020, футбольным клубом "Зенит" и комитетом здравоохранения Правительства города в рамках мероприятия "Спасибо врачам". Мероприятия пройдут на пяти ближайших домашних встречах "Зенита" в РПЛ.