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Футбол в России

Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Зенита" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 28 602 зрителей.

В составе хозяев отличился Сердар Азмун (19-я и 70-я минуты). У гостей мяч забил Никола Влашич (26).

В предыдущем матче между командами, который прошел 20 июня, "Зенит" на выезде одержал разгромную победу со счетом 4:0. Всего команды провели 51-й очный матч в чемпионатах России. "Зенит" победил в 18-й раз, ЦСКА праздновал победу 16 раз, еще 17 матчей завершились вничью.

"Зенит" одержал третью подряд победу в новом сезоне и занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе шесть очков.

В четвертом туре подопечные Сергея Семака 22 августа примут "Тамбов". Московская команда в этот же день дома встретится с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит33006-19
2Динамо32104-07
3Локомотив32104-17
4Краснодар32015-16
5ЦСКА32015-36
6Спартак31205-35
7Сочи31206-55
8Ахмат31113-34
9Уфа31114-64
10Ростов31021-43
11Тамбов31022-33
12Урал30212-42
13Арсенал30122-51
14Рубин30123-61
15Химки30121-41
16Ротор30121-51
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