Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 28 602 зрителей.

В составе хозяев отличился Сердар Азмун (19-я и 70-я минуты). У гостей мяч забил Никола Влашич (26).

В предыдущем матче между командами, который прошел 20 июня, "Зенит" на выезде одержал разгромную победу со счетом 4:0. Всего команды провели 51-й очный матч в чемпионатах России. "Зенит" победил в 18-й раз, ЦСКА праздновал победу 16 раз, еще 17 матчей завершились вничью.

"Зенит" одержал третью подряд победу в новом сезоне и занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе шесть очков.

В четвертом туре подопечные Сергея Семака 22 августа примут "Тамбов". Московская команда в этот же день дома встретится с казанским "Рубином".