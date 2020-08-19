Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 28 602 зрителей.
В составе хозяев отличился Сердар Азмун (19-я и 70-я минуты). У гостей мяч забил Никола Влашич (26).
В предыдущем матче между командами, который прошел 20 июня, "Зенит" на выезде одержал разгромную победу со счетом 4:0. Всего команды провели 51-й очный матч в чемпионатах России. "Зенит" победил в 18-й раз, ЦСКА праздновал победу 16 раз, еще 17 матчей завершились вничью.
"Зенит" одержал третью подряд победу в новом сезоне и занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе шесть очков.
В четвертом туре подопечные Сергея Семака 22 августа примут "Тамбов". Московская команда в этот же день дома встретится с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Динамо
|3
|2
|1
|0
|4-0
|7
|3
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|4
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|6
|Спартак
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|7
|Сочи
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|Уфа
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|10
|Ростов
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|11
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|12
|Урал
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|13
|Арсенал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|14
|Рубин
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|15
|Химки
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|16
|Ротор
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1