Деспотович вошел в состав сборной Сербии на матчи Лиги наций с командами России и Турции

ТАСС, 20 августа. Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович вошел в состав сборной Сербии по футболу на предстоящие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.
Форвард представляет "Рубин" с начала сезона-2020/21, он принял участие в трех матчах чемпионата России, не отметившись забитыми мячами. В минувшем сезоне он отличился девятью голами в 22 встречах за "Оренбург".
Помимо Деспотовича, в состав попали голкиперы - Марко Дмитрович ("Эйбар", Испания), Предраг Райкович ("Реймс", Франция), Эмил Роцков ("Фехервар", Венгрия); защитники - Никола Миленкович ("Фиорентина", Италия), Никола Максимович ("Наполи", Италия), Стефан Митрович ("Страсбур", Франция), Страхинья Павлович ("Монако"), Александар Коларов (капитан команды, "Рома", Италия), Филип Младенович ("Лехия", Польша), Саша Лукич ("Торино", Италия), Неманья Максимович ("Хетафе", Испания); полузащитники - Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед", Англия), Неманья Гудель ("Севилья", Испания), Марко Груйич ("Ливерпуль", Англия), Неманья Радоньич ("Марсель", Франция), Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Адем Льяич ("Бешикташ", Турция), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио", Италия), Филип Джуричич ("Сассуоло", Италия), Мият Гачинович ("Хоффенхайм", Германия), Филип Костич ("Айнтрахт", Германия); нападающие - Дарко Лазович ("Верона", Италия), Даниэл Алексич ("Башакшехир", Турция), Александар Митрович ("Фулхэм", Англия), Душан Влахович ("Фиорентина", Италия) и Лука Йович ("Реал", Испания).
В группе 3 дивизиона B Лиги наций выступят сборные России, Сербии, Турции и Венгрии. Сербы 3 сентября в гостях сыграют против команды России, а 6 сентября примут на своем поле сборную Турции.