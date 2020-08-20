Деспотович вошел в состав сборной Сербии на матчи Лиги наций с командами России и Турции

ТАСС, 20 августа. Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович вошел в состав сборной Сербии по футболу на предстоящие матчи Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Форвард представляет "Рубин" с начала сезона-2020/21, он принял участие в трех матчах чемпионата России, не отметившись забитыми мячами. В минувшем сезоне он отличился девятью голами в 22 встречах за "Оренбург".