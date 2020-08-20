Билялетдинов: игра Черчесова-младшего в серии пенальти матча Кубка России стала сюрпризом

МОСКВА, 20 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Уверенная игра вратаря клуба "Олимп-Долгопрудный" Станислава Черчесова, сына главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова, в серии пенальти матча 1/128 финала Бетсити - Кубка России по футболу против "Луки-Энергии" стала сюрпризом для главного тренера команды Рината Билялетдинова. Об этом 63-летний специалист рассказал ТАСС.

Основное время матча, который прошел в среду, закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты клуба "Олимп-Долгопрудный" - 5:4. 25-летний голкипер подмосковной команды отразил три одиннадцатиметровых удара из семи. В 1/64 финала "Олимп-Долгопрудный" сыграет с "Ленинградцем" из Ленинградской области.

"Три отбитых пенальти - звездный момент для любого вратаря, его уверенные действия в серии стали приятным сюрпризом, причем отразил эти мячи Станислав очень уверенно, - сказал Билялетдинов. - В первой же попытке соперника смог сложиться, тяжелый был мяч для вратаря. Во втором случае хотели перехитрить ударом по центру, не поверил - молодец. Это лучшие впечатления от его игры, в основное время работы особой не было со стороны обоих вратарей, борьба в основном шла в центре поля".

"Кому именно играть в этом матче, было совместное решение с нашим тренером по вратарям Дмитрием Тяпушкиным. Должна быть определенная ротация в команде, а всем вратарям нужна игровая практика. Серию пенальти на тренировках не отрабатывали, даже не трогали эту тему. И тех, кто будет исполнять удары в серии, выбрали уже непосредственно после окончания основного времени", - добавил Билялетдинов.

Главный тренер команды отметил, что, несмотря на уверенную игру в данном матче, Черчесов-младший еще не гарантировал себе место в основном составе в следующем матче. "У нас есть еще два молодых вратаря, так называемого лимитного возраста, они подпирают, - сказал специалист. - Поэтому нельзя сказать, что для него все гарантировано, все зависит от него самого. Помимо умения отбивать пенальти, есть еще другие компоненты, не менее важные для вратаря: игра на выходе, игра на линии, умение руководить игроками; но ротация, в какой-то степени, должна быть".

Черчесов-младший родился в Дрездене, начинал карьеру в Австрии. В 2013 году перебрался в Россию, где выступал за молодежные составы "Амкара" и московского "Динамо", а также новороссийский "Черноморец" и калининградскую "Балтику", после чего зимой присоединился к подмосковной команде.