Главный тренер баскетбольного ЦСКА Итудис выздоровел после заражения коронавирусом

7 августа стало известно, что результат теста на коронавирус 49-летнего Итудиса оказался положительным. Сообщается, что греческий специалист выписался из клиники в Афинах, ему предстоит пройти несколько дополнительных обследований, после чего он прилетит в Москву.

"Слава богу, я полностью здоров и готов вернуться к обычной жизни, - сказал Итудис. - Знаю, что многие болельщики ЦСКА поддерживали меня, они посылали сообщения мне и в клуб, и я благодарен за это. Большое спасибо всем медикам и людям, занимавшимся моей реабилитацией здесь, в Афинах, они проявили большую заботу. Даже при том, что я нахожусь в постоянном контакте с игроками, тренерами и менеджментом, смотрел тренировки в записи и ежедневно общался с помощниками, я по-настоящему скучаю по команде, по баскетбольной работе и с нетерпением жду возвращения, как только это будет возможно".

Итудис работает в ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда пять раза стала победителем Единой лиги ВТБ и дважды выиграла Евролигу. Ранее Итудис работал главным тренером в греческом ПАОКе и турецком "Банвите".

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.