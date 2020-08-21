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НБА

"Лейкерс" сравняли счет в серии с "Портлендом" в плей-офф НБА. Дэвис набрал 31 очко

Лидер "Портленда" Дамиан Лиллард получил повреждение
Энтони Дэвис Kevin C. Cox/AP
Описание
Энтони Дэвис
© Kevin C. Cox/AP

ТАСС, 21 августа. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Портленд" со счетом 111:88 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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В составе "Лейкерс" дабл-дабл оформил форвард Энтони Дэвис (28 очков, 11 подборов), став самым результативным игроком встречи. На счету Леброна Джеймса 10 очков, 6 подборов и 7 передач.

У "Портленда" больше всех очков набрал Дамиан Лиллард - 18. При этом защитник был вынужден покинуть площадку по ходу третьей четверти из-за травмы.

"Лейкерс" по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Западной конференции, "Портленд" - восьмое. Третья игра серии состоится 23 августа (начало - 03:30 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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