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Федор Емельяненко: уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова является огромной утратой

Отец Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля на 58-м году жизни

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Смерть Абдулманапа Нурмагомедова является огромной утратой для его сына Хабиба Нурмагомедова и учеников тренера. Об этом в интервью ТАСС заявил боец Федор Емельяненко.

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"Мы не общались с Хабибом [после смерти отца], - сказал Емельяненко. - Конечно, то, что сделал Абдулманап, для него имеет очень большое значение, это был его тыл и главная поддержка. Понимаю, что для сына потерять отца - огромная утрата. Как и для многих спортсменов, которых тренировал Абдулманап".

"Я не был близко знаком с ним, мы пересекались где-то на соревнованиях, здоровались, обнимались. Но близкого общения у нас не было", - добавил собеседник агентства.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

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