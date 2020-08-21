Брагин: молодые российские игроки команд НХЛ выходят на те позиции, которые заслуживают

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Молодые российские хоккеисты клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем плей-офф выходят на те позиции, которые заслуживают. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.
НХЛ возобновила сезон матчами за Кубок Стэнли 1 августа. Брагин отметил хорошую игру российских защитников Ивана Проворова ("Филадельфия"), Владислава Гаврикова ("Коламбус") и Михаила Сергачева ("Тампа") в нынешнем плей-офф.
"Проворов прилично играет, Гавриков хорошо сыграл. Сергачев неплохо смотрится. Очень рад за молодых российских игроков, что они выходят на те позиции, которых заслуживают", - сказал Брагин.
Главный тренер сборной России не взялся предположить, кто станет обладателем Кубка Стэнли. "Все зависит от того, кто как подготовился к плей-офф в период самоизоляции. Фаворита плей-офф я не вижу", - отметил Брагин.
В четвертьфинал Кубка Стэнли на данный момент пробились "Тампа", "Бостон", "Айлендерс", "Вегас", "Колорадо" и "Даллас". Серии первого раунда между "Филадельфией" и "Монреалем", а также "Сент-Луисом" и "Ванкувером" продолжаются, шестые матчи серий до четырех побед состоятся в ночь на субботу. "Филадельфия" и "Ванкувер" ведут в противостояниях со счетом 3-2.