Брагин: молодые российские игроки команд НХЛ выходят на те позиции, которые заслуживают

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Молодые российские хоккеисты клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем плей-офф выходят на те позиции, которые заслуживают. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

"Проворов прилично играет, Гавриков хорошо сыграл. Сергачев неплохо смотрится. Очень рад за молодых российских игроков, что они выходят на те позиции, которых заслуживают", - сказал Брагин.

Главный тренер сборной России не взялся предположить, кто станет обладателем Кубка Стэнли. "Все зависит от того, кто как подготовился к плей-офф в период самоизоляции. Фаворита плей-офф я не вижу", - отметил Брагин.

В четвертьфинал Кубка Стэнли на данный момент пробились "Тампа", "Бостон", "Айлендерс", "Вегас", "Колорадо" и "Даллас". Серии первого раунда между "Филадельфией" и "Монреалем", а также "Сент-Луисом" и "Ванкувером" продолжаются, шестые матчи серий до четырех побед состоятся в ночь на субботу. "Филадельфия" и "Ванкувер" ведут в противостояниях со счетом 3-2.