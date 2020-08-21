Петкович прибыл в Россию и вскоре объявит расширенный состав мужской сборной по гандболу

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович приехал в страну и вскоре объявит расширенный состав национальной команды. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Петкович был назначен главным тренером сборной России в начале марта, с немецким тренером югославского происхождения был подписан четырехлетний контракт. В связи с пандемией коронавируса приехать в Россию он смог только в августе.

"Он уже здесь, - сказал Шишкарев. - С командой он еще не успел познакомиться - по понятным причинам летний сбор не состоялся. Такая возможность у него появится только осенью. Но после Суперкубка [России], который пройдет 26 августа в Чехове, он объявит расширенный состав сборной".

Перестановки в тренерском штабе сборной России произошли после январского чемпионата Европы, на котором команда под руководством Эдуарда Кокшарова заняла 22-е место.

Первым крупным турниром во главе сборной России для Петковича станет чемпионат мира, который пройдет в январе 2021 года в Египте.