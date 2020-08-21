МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сергей Шишкарев будет переизбираться на пост президента Федерации гандбола России. Об этом он сообщил ТАСС.

Шишкарев является президентом Федерации гандбола России с апреля 2015 года. В декабре 2016 года он был единогласно переизбран на четырехлетний срок.

"Буду переизбираться, - сказал Шишкарев. - Единственное - нам надо получить четкие разъяснения относительно норм российского законодательства, которые устанавливают необходимость проведения выборных конференций. Если будут легитимные основания провести конференцию в этом году, то, конечно, в ближайшее время начнем ее планировать".

Согласно федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций по виду или видам спорта, включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, должно проходить не менее чем один раз в четыре года. При этом такие выборы должны быть проведены не позднее шести месяцев после дня окончания соответственно Олимпийских и Паралимпийских игр.

Поскольку проведение Олимпийских игр 2020 года в связи с пандемией коронавируса было отложено на год, у ряда федераций по летним видам спорта возникли вопросы относительно сроков проведения очередных конференций.

Шишкареву 52 года, он является президентом группы компаний "Дело".