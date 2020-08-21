Сборная России не выступит на юниорском чемпионате Европы по волейболу в Италии

ТАСС, 21 августа. Мужская сборная России не примет участия в юниорском чемпионате Европы по волейболу (игроки не старше 18 лет). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Финальный турнир европейского первенства стартует 5 сентября в Италии.

Сообщается, что российская сборная не выступит на турнире по ряду причин, которые связаны с пандемией коронавирусной инфекции. Также отмечается, что в настоящее время отсутствует транспортное сообщение с Италией и турнир не вошел в календарный план Министерства спорта РФ.