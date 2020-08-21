Сборная России лидирует в группе по итогам первого дня шахматной онлайн-олимпиады

В первом туре россияне обыграли сборную Болгарии со счетом 4.5:1.5. Победы одержали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Андрей Есипенко, Полина Шувалова сыграла вничью, а Екатерина Лагно уступила Антоанете Стефановой.

ТАСС, 21 августа. Российские шахматисты одержали три победы в трех турах в группе С на шахматной онлайн-олимпиаде.

Во втором туре россияне переиграли турков (5.5:0.5) благодаря победам Шуваловой, Есипенко, Горячкиной, Лагно и Даниила Дубова. Непомнящий разошелся миром с Драганом Шолаком. В третьем туре российские спортсмены выиграли у хорватских шахматистов (3,5:2,5). Победы одержали Алексей Сарана, Костенюк и Гунина, Грищук сыграл вничью, а Маргарита Потапова и Владислав Артемьев потерпели поражения.

В субботу российская команда встретится с командами Алжира, Марокко и Англии. После первого дня сборная России лидирует в турнирной таблице, набрав 13,5 баллов, второе место занимают хорваты (13,5), третье - команда Египта (11,5).

По итогам отборочных соревнований, закончившихся 16 августа, 40 сборных были распределены по четырем группам. Из них автоматический допуск получили 25. Соревнования проходят по круговой системе, каждая команда сыграет девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый сделанный ход.

В плей-офф отберутся 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, занявшие второе и третье места 27 августа сыграют дополнительные поединки за выход в эту стадию. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут 28, 29 и 30 августа. Противостояния в плей-офф будут состоять из двух матчей, а в случае ничьей шахматисты сыграют армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.