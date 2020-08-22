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ММА

Президент Bellator прокомментировал работу рефери на бое Немков - Бейдер

Ранее россиянин заявил, что удивлен долгим отсутствием решения рефери не останавливать бой, несмотря на серию его ударов по Бейдеру

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рефери боя между россиянином Вадимом Немковым и американцем Райаном Бейдером было тяжело выбрать момент для остановки поединка. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

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В субботу Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. При этом рефери долго не останавливал бой, несмотря на серию ударов российского спортсмена.

"Я обычно нахожусь около клетки, - сказал Кокер. - Здесь все было очень динамично, поэтому допускаю, что рефери было тяжело выбрать момент для остановки боя. В любом случае это был отличный поединок".

Немков стал первым чемпионом Bellator в полутяжелом весе из России в истории организации. Спортсмен является членом команды Федора Емельяненко.

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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