Президент Bellator прокомментировал работу рефери на бое Немков - Бейдер

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Рефери боя между россиянином Вадимом Немковым и американцем Райаном Бейдером было тяжело выбрать момент для остановки поединка. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

В субботу Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе. При этом рефери долго не останавливал бой, несмотря на серию ударов российского спортсмена.

"Я обычно нахожусь около клетки, - сказал Кокер. - Здесь все было очень динамично, поэтому допускаю, что рефери было тяжело выбрать момент для остановки боя. В любом случае это был отличный поединок".

Немков стал первым чемпионом Bellator в полутяжелом весе из России в истории организации. Спортсмен является членом команды Федора Емельяненко.

В активе 28-летнего Немкова 12 побед и два поражения в ММА. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.