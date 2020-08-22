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НХЛ

Проворов: "Филадельфия" постарается пройти в плей-офф НХЛ как можно дальше

В субботу "Филадельфия" обыграла "Монреаль" со счетом 3:2 в шестом матче серии первого раунда и вышла в 1/4 финала, где сыграет с "Айлендерс"

ТАСС, 22 августа. Игроки "Филадельфии" постараются зайти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) как можно дальше. Об этом заявил российский защитник клуба Иван Проворов, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

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"Филадельфия" обыграла "Монреаль" и вышла в 1/4 финала плей-офф НХЛ

В ночь на субботу "Филадельфия" обыграла "Монреаль" со счетом 3:2 в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышла в 1/4 финала. Проворов забросил одну шайбу, которая стала для него первой в Кубке Стэнли.

"Здорово забросить первую шайбу, но мы еще не закончили, - сказал Проворов. - Мы продолжим играть лучше и постараемся пройти как можно дальше".

В четвертьфинале плей-офф НХЛ "Филадельфия" сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс". Первый матч серии пройдет 25 августа, встреча начнется в 02:00 мск.

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