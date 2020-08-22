Абдуллаев нокаутировал Маликова в первом бою после поражения в претендентском поединке

ТАСС, 22 августа. Бывший претендент на титул временного чемпиона мира по боксу россиянин Заур Абдуллаев выиграл у соотечественника Павла Маликова. 10-раундовый поединок весовой категории до 61,23 кг, прошедший в Екатеринбурге, завершился победой Абдуллаева техническим нокаутом в седьмом раунде.

Маликов несколько раз оказывался в нокдауне после ударов по корпусу, но каждый раз продолжал поединок, показывая мужество и бойцовские качества. В седьмом раунде после очередного удара по корпусу Маликов упал и не смог подняться за положенные 10 секунд.

Абдуллаев в сентябре прошлого года проиграл американцу Дэвину Хэйни в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победа в котором дает право на поединок за полноценный пояс чемпиона мира. В послужном списке 26-летнего Абдуллаева - 12 побед (8 нокаутом), 1 поражение. В активе 34-летнего Маликова - 16 побед (6 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья.