Гончаренко: футболисты ЦСКА ненадежно действовали в центре обороны в матче РПЛ с "Рубином"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил ненадежную игру команды в центре обороны в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином". Об этом тренер рассказал журналистам.

ЦСКА проиграл "Рубину" в субботу со счетом 1:2.

"В большей степени равный матч. В нем много зависит от микроэпизодов, что сегодня и произошло. Ненадежно действуем в центре защиты", - сказал Гончаренко.

Тренер рассказал, по какой причине автор гола в составе ЦСКА Никола Влашич был заменен за пять минут до конца основного времени. "Его заменили, чтобы не рисковать его здоровьем. У него только сегодня прошли мышечные спазмы", - отметил Гончаренко.

Перед победным голом "Рубина" вратарь казанцев Юрий Дюпин отразил два подряд опасных удара по своим воротам. "Когда не забиваешь, жди, что пойдет обратка на твои ворота", - добавил тренер.

В пятом туре московский клуб 26 августа в гостях сыграет с "Краснодаром".