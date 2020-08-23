Билялетдинов считает, что "Спартак" и "Локомотив" покажут открытый футбол в матче РПЛ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Спартак" и "Локомотив" покажут открытый футбол в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и забьют как минимум три мяча. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Локомотива" и "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов.

Встреча состоится в воскресенье на "Открытие-Арене" и начнется в 19:00 мск.

"Думаю, что будет открытый и интересный футбол. Обе команды должны играть на победу и думать о том, как бы не отпустить далеко "Зенит" на старте чемпионата. Мне кажется, будет забито как минимум три гола. На старте сезона обе команды неплохо смотрятся по игре, матч должен получиться интересным", - считает Билятетдинов.

"Я думаю, что фаворита в этой игре нет. На старте сезона пока рано делать какие-то выводы об игре команд. Но, безусловно, обеим командам надо побеждать, они претендуют на высокие места", - добавил собеседник агентства.

Обе команды в нынешнем чемпионате не потерпели ни одного поражения. "Локомотив" набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице. В активе красно-белых пять очков, они располагаются на восьмой строчке. Лидирует после четырех проведенных игр действующий чемпион страны "Зенит", набравший максимально возможные 12 очков.