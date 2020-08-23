Мизинов сказал, что хотел бы получить от World Athletics допуск как подарок к дню рождения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Разрешение выступать на международных соревнованиях стало бы отличным подарком для серебряного призера чемпионата мира - 2019 в спортивной ходьбе Василия Мизинова на его день рождения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Мизинов сообщил журналистам.

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics могут выступать на международных турнирах только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.

"Что касается надежд на получение нейтрального статуса, то будет хорошо, если это случится, хотя стартов-то международных практически никаких не осталось. Осталось два каких-то турнира, но я даже не знаю, когда они будут и будут ли вообще. Я рассчитываю, что этот допуск будет действовать и на следующий год. Если они выдадут его на мой день рождения (27 декабря - прим. ТАСС), то будет вообще замечательно", - признался Мизинов.

В воскресенье Мизинов стал победителем "Фестиваля ходьбы Московия", на дистанции 10 км он установил лучший результат сезона в мире. "Теперь буду участвовать в чемпионате России на своей традиционной двадцатке", - сказал спортсмен сразу после финиша.

"После возвращения с мартовского сбора в Киргизии мне пришлось провести две недели на самоизоляции. Потом из-за сложной обстановки в нашей области приходилось выходить на тренировки ранним утром в парке, пока полиция не выгонит. А последние два месяца с небольшим я готовился к сезону на олимпийской базе в Кисловодске. Там все было в порядке", - отметил Мизинов.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет в поселении Вороновское (Москва) с 5 по 6 сентября.