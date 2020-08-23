{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Мизинов сказал, что хотел бы получить от World Athletics допуск как подарок к дню рождения

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики могут выступать на международных турнирах только в статусе нейтральных спортсменов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Разрешение выступать на международных соревнованиях стало бы отличным подарком для серебряного призера чемпионата мира - 2019 в спортивной ходьбе Василия Мизинова на его день рождения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Мизинов сообщил журналистам.

На эту тему
Призер ЧМ-2019 ходок Мизинов выиграл турнир в Москве с лучшим результатом сезона в мире

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics могут выступать на международных турнирах только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.

"Что касается надежд на получение нейтрального статуса, то будет хорошо, если это случится, хотя стартов-то международных практически никаких не осталось. Осталось два каких-то турнира, но я даже не знаю, когда они будут и будут ли вообще. Я рассчитываю, что этот допуск будет действовать и на следующий год. Если они выдадут его на мой день рождения (27 декабря - прим. ТАСС), то будет вообще замечательно", - признался Мизинов.

В воскресенье Мизинов стал победителем "Фестиваля ходьбы Московия", на дистанции 10 км он установил лучший результат сезона в мире. "Теперь буду участвовать в чемпионате России на своей традиционной двадцатке", - сказал спортсмен сразу после финиша.

"После возвращения с мартовского сбора в Киргизии мне пришлось провести две недели на самоизоляции. Потом из-за сложной обстановки в нашей области приходилось выходить на тренировки ранним утром в парке, пока полиция не выгонит. А последние два месяца с небольшим я готовился к сезону на олимпийской базе в Кисловодске. Там все было в порядке", - отметил Мизинов.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет в поселении Вороновское (Москва) с 5 по 6 сентября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
Боксер Уайт намерен провести бой-реванш с Поветкиным в конце года
В контракте на бой есть пункт о реванше
Читать полностью