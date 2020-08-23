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Шахматная онлайн-олимпиада

Сборная России обеспечила себе выход в четвертьфинал шахматной онлайн-олимпиады

Российская команда гарантировала себе первое место в группе за тур до окончания предварительного этапа
Екатерина Лагно Пресс-служба Федерации шахмат России
Описание
Екатерина Лагно
© Пресс-служба Федерации шахмат России

ТАСС, 23 августа. Сборная России обыграла команду Армении со счетом 3,5:2,5 в восьмом туре группы С на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде.

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Победу одержал Алексей Сарана, вничью сыграли Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Полина Шувалова.

Ранее в воскресенье российская команда обыграла сборную Египта в седьмом туре со счетом 5:1 благодаря победам Непомнящего, Владислава Артемьева, Екатерины Лагно, Сараны и Маргариты Потаповой, поражение потерпела Александра Костенюк.

Российская команда за тур до конца обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы С, что гарантирует выход в четвертьфинал напрямую. В заключительном, девятом туре россияне позднее встретятся с румынами. Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных распределены по четырем группам. Соревнования проходят по круговой системе, каждая команда сыграет девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход.

В плей-офф отберутся 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую выйдут в 1/4 финала, занявшие второе и третье места 27 августа сыграют дополнительные поединки за выход в эту стадию. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут 28, 29 и 30 августа.

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Шахматная онлайн-олимпиада
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