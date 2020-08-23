В "Уфе" хотят, чтобы представитель клуба присутствовал при проверке судьи на полиграфе

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб "Уфа" выразил желание, чтобы его представитель присутствовал при проверке главного арбитра матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ростовом" Михаила Вилкова на полиграфе. Об этом рассказал ТАСС председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов.

"Уфа" проиграла на своем поле "Ростову" со счетом 0:1. После матча Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы Вилков прошел проверку на полиграфе. Также он сказал, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров посоветовал клубу опротестовать результат матча.

"Для Вилкова будем добиваться прохождения на полиграфе, причем в ближайшие дни. Будем требовать, чтобы это было произведено в присутствии нашего представителя клуба. У нас есть вопросы в плане его предвзятости, чтобы "Уфа" не набрала сегодня очков", - подчеркнул Мурзагулов.

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун после матча первого тура премьер-лиги с "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи.

Ситуация получила широкий резонанс. Главный арбитр встречи Василий Казарцев был отстранен от судейства. Он и видеоассистент рефери Алексей Еськов прошли проверку на полиграфе. Через несколько дней Федун сообщил, что "Спартак" продолжит участвовать в чемпионате России.